Julia Wieniawa BRONI Maty: "Ludzie nie potrafią się cieszyć z SUKCESÓW innych"

Ludzie mają swój rozum i jedzą to co lubią, to co mogą i na co ich stać, a nie to co reklamują "celebryci" , bo tak jest, prawda? Nie zwracacie uwagi na głupie reklamy i nie dajecie się łapać na chwyty marketingowe, ludzie to mądre istoty i same decydują o sobie, nie da się ich przekupić, potrafią dogadywać się z innymi, nie dążą do wojen i podziałów... sorki chyba za bardzo popłynęłam