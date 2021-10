Tata Maty ocenia młodych: "Wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi PRACOWAĆ PO 16 GODZIN NA DOBĘ, żeby osiągnąć sukces". Jego syn tyle pracuje?

Ola 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak, tyle pracują ludzie sukcesu. Studia plus praca, praktyki, starze, działalność w kołach naukowych, własne researche - niezależnie od branży. A później praca i rozwój po godzinach pracy, konferencje, badania, spotkania, czytanie literatury, działalność naukowa itd. Jeśli kochasz to, co robisz, to tak to się kończy. Nie czujesz się niewolnikiem, bo jesteś po prostu wkręcony w to, co robisz, chcesz wiedzieć więcej, chcesz poznawać inne osoby i inne możliwości. Nie chodzi o pracę 16 godzin w fabryce od odbicia karty rano do odbicia karty wieczorem. Ale co nudziarze o leniwych mózgach mogliby o tym wiedzieć…