Julia Wieniawa CIEPŁO (?!) wspomina związek z Antonim Królikowskim: "Jak obserwuję, co się u niego dzieje, to jest mi po ludzku PRZYKRO"

Takiego powrotu do przeszłości w wykonaniu Julii Wieniawy to dawno nie mieliśmy. Ale widocznie potrzeba było innej osoby, aby przycisnąć Julkę do wspominek. Tą osobą okazała się Agnieszka Woźniak-Starak wespół z Gabi Drzewiecką na kanale Trójkąt. Rozmowa gwiazdy z dziennikarkami w pewnym momencie zawędrowała w stronę kwestii związkowych. Od razu zrobiło się ciekawie.

Julia Wieniawa wspomina przeszłe związki. Tak mówi o Antonim Królikowskim

Wieniawa niespecjalnie ukrywa, że nie wszystkich swoich byłych partnerów wspomina serdecznie. Co może jednak niektórych zaskoczyć, do Antoniego Królikowskiego wciąż żywi szczególny sentyment.

Pierwszy związek w dużej mierze na pewno został zepsuty przez media, ale było też wiele innych powodów. A w jeden zostałam wmanewrowana przez media. Nie chcę o tym gadać, bo nie chcę nikogo skrzywdzić.

Agnieszka Woźniak-Starak zapytała w końcu Julię, czy nie jest jej przykro, gdy obserwuje, jak potoczyły się losy jej pierwszego partnera. Przy okazji odpowiedzi dostaliśmy update w temacie, jak na chwilę obecną wygląda relacja aktorki z Królikowskim.

Ja tego nie żałuję zupełnie. Nie wiem, jaki Antek jest teraz, nie mam z nim kontaktu. Nie mam go na social mediach, jestem poblokowana. Natomiast dla mnie to był zawsze facet bardzo oczytany, z ogromną wiedzą na temat świata, filmów. Zawsze rzucał nazwiskami reżyserów, aktorów. Bardzo mi to imponowało wtedy. Ja miałam 18 lat, jak zaczynałam się z nim spotykać. To był inny świat. On mi pokazywał świat dorosłych. To był pierwszy związek. Pierwsza osoba, która potraktowała mnie poważnie. Dużo to dla mnie znaczyło.

Choć Wieniawa już od dłuższego czasu nie utrzymuje żadnego kontaktu z Królikowskim, to i tak niepokoi się kolejnymi doniesieniami medialnymi na temat jego życia prywatnego i zatargów z prawem.

Mam do niego taki ludzki sentyment. Jak obserwowałam, co się u niego dzieje, to było mi po ludzku przykro. Rozmawiałam z jego mamą, czy na pewno wszystko u niego ok, czy jest pod kontrolą jakąś, specjalisty, cokolwiek. Żeby się nie stała tragedia po prostu, bo tam było grubo.

Szkoda, że nie utrzymali przyjacielskich stosunków?

