Julia Wieniawa i Maciej Musiał dokazują razem na Zbawiksie. "SPĘDZILI ZE SOBĄ WIECZÓR i imprezowali potem w domu Julii"

Kira 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

ludzie, ogarnijcie sie, ona poki co miala 2 chlopow i to na dluzej, teraz PO ROKU od rozstania ''niby'' z kims sie spotyka, a w komentarzach tylko ''goscinna w kroku'', ''materac'', normalni jestescie? ile celebrytek z wiekszym przebiegiem od niej i im sie tak nie dostaje! mozna jej nie lubic, ale no nie przesadzajcie, ona ma 22 lata to co ma czekac do 40-stki zeby znalezc nowego faceta?