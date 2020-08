Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jednak SĄ PARĄ? Zostali przyłapani na czułościach

Julia Wieniawa bez wątpienia należy do grona najbardziej rozchwytywanych gwiazd polskiego show biznesu. 21-latka nieustannie angażuje się w kolejne zawodowe projekty, i błyszczy na najważniejszych branżowych eventach. Medialna popularność skutecznie zapewnia jej natomiast intratne kontrakty reklamowe.

Chociaż do tej pory żadne z zainteresowanych nie zdecydowało się odnieść do pogłosek na temat swojej relacji, wszystko wskazuje na to, że parę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń.