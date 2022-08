Julia Wieniawa na KOLEJNYM festiwalu wije się na scenie w CZERWONYM LATEKSIE. Fani: "Jak nie z tej planety" (ZDJĘCIA)

Niedawno Wieniawa wystąpiła na chorzowskim Fest Festivalu, by chwilę później przetransportować się do Olsztyna na Green Festival. Tam zaprezentowała się w czarnym lateksie od stóp do głów. Julka postawiła wówczas na kusy top, który ledwo zakrywał jej biust, zestawiając go z czarną marynarką i dopasowanymi spodniami.