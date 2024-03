Julia Wieniawa nabawiła się poważnej kontuzji. Ujawniła, co się stało i pokazała się na wózku: "Cóż. Jedziemy z tym" (FOTO)

Xryvbuji 44 min. temu zgłoś do moderacji 39 26 Odpowiedz

Profesjonalistka, ktora nawet mimo bolesnej kontuzji, idzie do pracy i robi co do niej nalezy bez kwęków, jeków i wolnego na żadanie. Kto z was tak robi? Z moich znajomych to tylko przedsiebiorcy nie chodza na L4 i nie biora wolnego. Etatowcy z kazda dooperela zostaja w chacie.