Julia Wieniawa NERWOWO reaguje na pytanie o byłą przyjaciółkę Jessicę Mercedes

Nauczycielka 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 13 Odpowiedz

Nie wiem, co robić, jeden z moich uczniów (licealistów) smali do mnie cholewki, zwraca się w klasie per "słoneczko". Dyrektor, powiadomiony o problemie, kazał mi go samodzielnie rozwiązać. "Skończyła pani kurs pedagogiczny?". Ta praca to nie na moje nerwy. Najgorzej, że ten chłopak mi się podoba - ja mam 34 lata, a on już 20, bo raz nie zdał do następnej klasy, a wcześniej jeszcze miał jakieś opóźnienie w związku z wyjazdem rodziny za granicę. I przyznam, że jest mi mokro, jak go widzę, bo bezczelność jest seksi, wiadomo, ale zarazem się stresuję. Uczę biologii. Co tu robić?