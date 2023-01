Jessica Mercedes mówi o rozstaniu i ujawnia, że PRZYJACIÓŁKI ODBIŁY jej faceta! "Zaczynam wątpić w miłość"

Ylbs 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No nie wiem czy to typ faceta, o którego dziewczyny się biją 🙄. Poza tym ona twierdzi, że różne koleżanki do tej pory odbijały jej różnych facetów. Jakoś średnio prawdziwie to brzmi. Jess brzmi jakby sama zasadzała w związku „toxic sidła”, a jak facet ma tego dość i odchodzi, to ona dorabia do tego historię.