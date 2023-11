Julia Wieniawa o Szymonie Hołowni w roli marszałka Sejmu: "IDEALNIE pasuje do tej przestrzeni politycznej". Pełna zgoda?

Julia Wieniawa ocenia Szymona Hołownię

Super. Moim zdaniem idealnie pasuje do tej przestrzeni politycznej. Jak się go słucha, to jest to człowiek, który ma coś do powiedzenia. Mądrze mówi i też ładnie mówi, dobrze się go słucha. Myślę, że idealnie odnajduje się w tej przestrzeni – stwierdziła zachwycona aktorka.