Julia Wieniawa skrytykowana za "rewię mody" podczas wyprawy do lokalu wyborczego: "GWIAZDECZKA poszła na wybory". Odpowiedziała

Julia Wieniawa wystroiła się na wybory. Internauci krytykują

W niedzielę w social mediach wielu gwiazd pojawiły się zdjęcia spod urn. O zrelacjonowanie wyprawy na głosowanie pokusiła się również Julia Wieniawa. 24-latka nie ograniczyła się do pamiątkowego zdjęcia, publikując rolkę. Na nagraniu widzimy, jak wystrojona w spódnicę, kozaki i płaszcz oraz uzbrojona w torebkę Jacquemus celebrytka najpierw jedzie autem w towarzystwie Nikodema Rozbickiego i pupila, a następnie dumnie kroczy do lokalu wyborczego. Na koniec możemy zaś zobaczyć, jak wrzuca kartę do głosowania do urny.