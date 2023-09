Julia Wieniawa porównała oddanie głosu w wyborach do pójścia na zakupy. Jan Śpiewak: "Pokazuje, jak BOGACI wyobrażają sobie demokrację"

Julia Wieniawa namawia do pójścia na wybory

Hej, dziewczyno, zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj mnie - zaczyna w swoim wideo i od razu przechodzi do sedna: Mam do ciebie pytanie. Czy jak otwierasz szafę, to lubisz mieć wybór? Ja też... A czy jak idziesz do restauracji na śniadanie, to lubisz mieć wybór? No, ja też. A jak idziesz do sklepu, to lubisz mieć wybór? Ja też. Korzystam z niego. Teraz, kiedy 15 października odbędą się wybory, błagam, skorzystaj z tego wyboru i oddaj swój głos. Tak wiele lat walczyłyśmy o to, żeby mieć prawo głosu, więc skoro go teraz mamy, to nie zmarnujmy tego. Ja idę na wybory, a ty? - kwituje.