Julia Wieniawa paraduje przed studiem "Dzień Dobry TVN" z psem i torebką za 25 TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Anka40 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

No ale kogo to obchodzi? Jeden jeździ nowym Mercedesem a drugi starą Skodą! a jeszcze inny rowerem..... Jak kogos stać to ma .... Dla mnie to głupota bo uważam , ze to strata kasy i można lepiej zainwestować pieniądze, ale jak ktoś chce tak to jego sprawa. Nic nam do tego! Natomiast jest to jawne zachęcanie do hejtu , bo oczywistym jest, że większość czytających nie ma takich dochodów i z zazdrości będą hejtować i wylewać pomyje..... Jest to oczywiste więc tego typu artykuły sa zbędne.