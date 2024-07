Julia Wieniawa skromnie o swoich zarobkach: "Kocham pieniądze i od dziecka wiedziałam, że BĘDĘ BOGATA"

Od zera do milionera! Wszyscy myślą, że to jest tyle w portfelu, a to wycena mojego wizerunku - podkreśla. Chciałabym mieć tych 208 milionów, słuchajcie. A w sumie nie wiem, czy bym chciała. Czy to jest takie fajne? Czy to jest takie ważne? Może by mi od*ebało? Ja mam bardzo zdrową relację z pieniędzmi. Kocham pieniądze i od dziecka wiedziałam, że na pewno będę kiedyś bogata, ja to po prostu wiedziałam. Tylko że ja nie mam czegoś takiego, że to jest mój cel. (...) Pieniądze to jest energia. Wydaję - zaraz wrócą. Przez to, że mam taki luz, one przychodzą. Nigdy się na tym nie skupiam. Ja już teoretycznie nie musiałabym pracować, ale kocham pracować.