Julia Wieniawa chwali się zakupem KOLEJNEGO mieszkania. "Zawsze marzyłam o małej perełce w starej kamienicy" (ZDJĘCIA)

Vjjilk 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Po pierwsze nie rozumiem absolutnie zachwytów nad nią. Nie wyróżnia jej absolutnie nic. Po drugie, to mieszkanie jest jej odbiciem pod tym względem, że nie zachwyca absolutnie niczym, no chyba że ilością włożonej kasy. Nie ma tu nic ciekawego, jest tak samo sztampowo jak wszędzie, a niektóre elementy są wręcz odstręczające. Swoją drogą ja to jestem jakieś dziwadło. Nie będzie w moim mieszkaniu żadnej szarości, żadnego marmuru czy betonu a płytki łazienkowe będą białe w kolorowy kwiatowy wzór. Tylko że żeby znaleźć takie płytki, biorąc pod uwagę że w normalnych marketach dominuje beton, trzeba po prostu nieustannie siedzieć w sieci i czekać na cud, bo najlepsze strony znajduje się wcale ich nie szukając. Najlepsze jest zawsze ukryte, czyli nie dotyczy to np. Julki. Ona jest wiecznie odkryta.