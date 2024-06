Julia Wieniawa pokazała domowe biuro. Internauta: "PRÓŻNOŚĆ i samouwielbienie". Już zdążyła ZAREAGOWAĆ (ZDJĘCIA)

Wujek Dobra R... 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pokazujcie dalej milionom ludzi domy, wystroje kuchni, sracze i ogrody , wy, wielkie celebryty a potem płaczcie na Pudlu, że was okradziono albo było u was podpalenie. Sprawdzenie celebryty, który ma działalność gospodarczą i ustalenie jego adresu to jest 2 minuty roboty obecnie w dobie powszechności takich informacji. Tak tylko piszę. Sprzedawanie każdego kawałka prywatności może mieć opłakane konsekwencje. No ale o tym się nie myśli bo MA SIĘ KLIKAĆ i ma hajs płynąć