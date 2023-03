Julia Wieniawa pozuje w pierzastym topie. Fani oceniają: "Jak ANNA LEWANDOWSKA"

Julia Wieniawa już od kilku lat nie zwalnia tempa. Ambitna 24-latka spełnia się jako m.in. jako aktorka i wokalistka, nieustannie angażując się w kolejne zawodowe projekty - aktualnie celebrytka można na przykład podziwiać w spektaklu "Gra", gdzie gra jedną z głównych ról. Ostatnio w mediach ponownie głośno zrobiło się o życiu prywatnym Wieniawy. Wszystko za sprawą zdjęć paparazzi, na których celebrytka wymienia czułości z byłym (?) partnerem, Nikodemem Rozbickim. Wiele wskazuje na to, że mimo rozstania para wciąż jest blisko. Niedawno wybrali się na przykład do teatru.

Julia Wieniawa pozuje w pierzastym topie. Fani porównują ją do Anny Lewandowskiej

Pod najnowszym postem nie zabrakło komplementów ze strony jej fanów. Co ciekawe, nowa sesja z udziałem Julii wielu internautom przywiodła na myśl inną polską celebrytkę. Niektórzy użytkownicy byli zdania, że na nowych kadrach Wieniawa do złudzenia przypomina... Annę Lewandowską.

Myślałam, że patrzę na zdjęcia Anny Lewandowskiej; Ja też!; Miałam to samo, myślałam, że to Lewa; Jak Anna Lewandowska; Podobnie tu do Ani Lewandowskiej; Myślałam, że to Anna Lewandowska; Matko, myślałam, że to Ania L. - pisali internauci w komentarzach pod zdjęciami Wieniawy z sesji.