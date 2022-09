Julia Wieniawa przekonuje: "Nie chodzę na eventy dla samego chodzenia na nie" (WIDEO)

cynik 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Poleciłbym jej OnlyFans. Może by to ją sprowadziło na ziemię. Tam by nic nie zarobiła bo dzieci - jej fani i fanki - nie mają kaski. Tam nie fejkowych zasięgów. Konieczność płacenia doskonale weryfikuje co kto jest wart. Nie trzeba wchodzić w układy z kimkolwiek. To obecnie serwis głównie pornograficzny - efekt pandemii gdy wszystko pozamykano pracownicy tej branży tam się przenieśli. Ale stworzony dla artystów by nie musieli się dzielić z menadżerami, agencjami. By byli w 100% niezależni i wolni.