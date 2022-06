Julia Wieniawa twierdzi, że nigdy NIE PASOWAŁA do celebryckiego świata i apeluje: "Nie chcę być nazywana influencerką!"

nausee 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Niedobrze mi, jak to czytam. Co ta dzidzia wie o „girl power”? Co ona wie o dziewczynach, które w latach 80. i 90. robiły prawdziwą rewolucję na smaskulinizowanej scenie muzycznej? Co ona wie o riot grrrl, dziewczynach, które przecierały rockowe szlaki i siłą wydzierały sobie miejsce na rynku muzycznym zdominowanym przez facetów? Co ona, do licha, wie o ROZMACHU? Tańczące laski, teksty o niczym, wtórne i nijakie umcy-umcy to jest rozmach??? Ktoś, kto jest od początku do końca wyprodukowany przez komercyjną machinę i nachalny marketing, śmie mówić o „girl power”? „Girl power” to krew, pot i łzy, a ona jest przeciętną dziewczynką z rozdętym ego, której się uroiło, że ma misję i świat będzie spijał słowa z jej ust, chociaż nie ma mu nic kompletnie do powiedzenia.