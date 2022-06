Julia Wieniawa ŚWIECI DEKOLTEM i promuje debiutancką płytę (ZDJĘCIA)

Jestem bardzo zaskoczona, miałam jakieś obawy przed wypuszczeniem tego albumu. Przez to, że tak długo ludzie na niego czekali, to na pewno mieli też duże oczekiwania. (...) W muzyce jestem świeżakiem i wszystko jest dla mnie nowe, co też jest bardzo fajne, jest to przestań, w której się dużo uczę i nie ma nudy. Byłam ciekawa, jak ten album zostanie przyjęty, a okazuje się bardzo ciepło, nieskromnie mówiąc nie widziałam żadnej negatywnej opinii, co raduje moje serce, bo nie jestem do tego przyzwyczajona - powiedziała.