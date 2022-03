Julia Wieniawa publikuje zdjęcie PROSTO Z ŁÓŻKA z dawno niewidzianym Nikodemem Rozbickim (FOTO)

Niejedna osoba mogłaby pozazdrościć Julii Wieniawie sukcesów. W wieku 23 lat gwiazda może poszczycić się angażami w wielu produkcjach filmowych, nagranymi piosenkami, a także intratnymi biznesami. Dzięki zaangażowaniu w liczne medialne projekty Wieniawa stała się z jedną z najpopularniejszych polskich osobistości. Celebrytka zajęła jakiś czas temu 4. miejsce na liście najcenniejszych kobiecych marek osobistych magazynu Forbes , a to zapewne dopiero początek jej drogi na szczyt.

Pisząc o dokonaniach Wieniawy, nie można zapomnieć o jej imponującym gronie obserwatorów na Instagramie. Codziennie ponad 2 miliony użytkowników śledzi relacje i posty aktorki. To właśnie tam publikowane są prywatne zdjęcia celebrytki, w tym także te w towarzystwie ukochanego Nikodema Rozbickiego .

Przez ostatnie kilkanaście dni Nikodem nie pojawiał się na profilu swojej dziewczyny, ale w końcu Julka postanowiła to zmienić, wrzucając do sieci słodki kadr z zacisza domowego. Na InstaStories celebrytki pojawiło się czarno-białe zdjęcie, którego głównymi bohaterami są zakochani i przytuleni do siebie Wieniawa i Rozbicki oraz ich malutki pupil Bowie.