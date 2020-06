Julia Wieniawa chwali się 4. miejscem na liście NAJLEPSZYCH marek osobistych kobiet "Forbesa": "Jest to pewnego rodzaju nagroda"

Reee 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Silna i wyjątkowa to dla mnie jest moja mama. A czy to trzeba być wplywowym, odnosic sukcesu, być bogatym, znanym, mieć układy by być cenionym, szanowanym, lubianym czy naśladowanym? Ważne by być mądrym człowiekiem, dobrym, wartościowym.