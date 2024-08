Julia Wieniawa rozpływa się nad Nikodemem Rozbickim po rozstaniu: "Facet z klasą, chyba PIERWSZY W MOIM ŻYCIU"

Taka prawda 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ile ta panienka ma lat, że się wypowiada tak żałośnie, infantylne jak zmanierowana 12 latka, to jest szok, że ja wpuścili na scenę Sopotu, to porażka tego festiwalu, jest cwana, ale nie bystra, ma tupet, ale nie charyzmę, ma plecy, ale nie talent, ani sympatyczna, ani ładna, za grosz charyzmy, pokory, snobizm uderzył do głowy, anamsie wmawia, że to idolka, czyja??? 10 latek??? Jest tak pretensjonalny, taka zlewcza, udaje taki luz, koszmar