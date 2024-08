Singiel Julii Wieniawy zablokowany na Spotify: "Moja była wytwórnia założyła BEZPODSTAWNĄ blokadę"

Spotify jest ... 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Odnośnie jej twórczości się nie wypowiem bo to w ogóle nie jest mój klimat. Natomiast najbardziej z tego wszystkiego zastanawia mnie ta hegemonia Spotify: jeszcze z 8 lat temu pamiętam w pracy sprawdzaliśmy co to w ogóle jest bo zaczynało to to być popularne. A przecież to samo mamy na YouTube music. Darmowy YouTube jest dużo lepszy i ma dużo szerszy wachlarz utworów filmów wszystkiego niż ten cały Spotify. Darmowy Spotify natomiast jest masakryczny: co chwilę bardzo długie reklamy, brak możliwości wyboru utworów itd. Zrobiła się na to to moda straszna i nagle wszyscy spiewacy muszą być na Spotify, mimo że nie mają tam najlepszych warunków bytowania i nie mają tam największych tantiemów. Ja osobiście próbowałam się przekonać do tej aplikacji ale niestety jej interfejs, to że darmowa wersja jest fatalna dużo gorsza od YouTube sprawił że wolę płacić za YouTube premium żeby nie mieć żadnych reklam aniżeli używa. tego szwedzkiego shitu.