Julia Wieniawa rozpływa się nad Nikodemem Rozbickim: "Przyniósł mi MATCHĘ NA KACA. NO SKARB"

Ostatnio Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wspólnie wyruszyli do Gdyni, gdzie w czwartek bawili się na koncercie Moniki Brodki w ramach Open'er Park. Następnego dnia celebrytka zdradziła instagramowym fanom, że nocne szaleństwa okazały się nawet nieco zbyt udane - 22-latką dopadł bowiem uciążliwy kac. Na szczęście na pomoc ukochanej ruszył Nikodem.

Mój chłopak jest najlepszy na świecie. Przyniósł mi matchę na kaca. No skarb - zachwalała partnera, dumnie prezentując kubek napoju z popularnej sieci kawiarni.

Gdy Julia doszła już do siebie, para wybrała się do Jastarni i odwiedziła jedną z tamtejszych restauracji. Wieniawa uwieczniła wspólny posiłek, pozując z ukochanym do pamiątkowego zdjęcia nad porcją ciasta z lodami.