Wniebowzięta Julia Wieniawa rozkoszuje się ostrygami za 700 złotych: "Mmm... Oh yes! GENIALNE"

Julia Wieniawa postanowiła udać się do skrytykowanej wcześniej przez Annę Muchę warszawskiej knajpy, aby uraczyć się owocami morza. W przeciwieństwie do 41-latki Wienia była zachwycona serwowanymi na miejscu przysmakami. "Fusion ostrygi, polecam" - emocjonowała się. Czyja recenzja Was bardziej przekonuje?