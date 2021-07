Margaret, Kasia Sawczuk i Ula z "M jak miłość" promują legginsy Julii Wieniawy na babskim wieczorze (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa bez wątpienia należy do grona najbardziej zapracowanych rodzimych celebrytek. Ambitna 22-latka na co dzień spełnia się nie tylko jako aktorka i internetowa influencerka, lecz również bizneswoman. Julka firmuje swoim nazwiskiem linię kosmetyków do makijażu oraz strojów do jogi, które to intensywnie promuje na Instagramie.