Julia Wieniawa rozprawia o dojrzewaniu do nowego związku: "Zaczęłam słyszeć swoje myśli i TO MNIE PRZERAŻAŁO"

Ostatni związek Julii rozpadł się ponad rok temu. Związana przez kilka lat z Antkiem Królikowskim celebrytka zamieniła go na Barona , jednak ich związek, choć elektryzujący, nie przetrwał zbyt długo. Po rozstaniu z Alkiem Julia postanowiła dojrzeć , o czym szerzej rozprawia na łamach magazynu. Wspominając wiosenny lockdown, celebrytka przyznaje, że w tym czasie zaczęła... słyszeć swoje myśli.

Kiedy zostałam w domu, cisza zaczęła być dla mnie bardzo głośna. I przeszkadzała mi, zaczęłam słyszeć swoje myśli i to mnie przerażało. Wcześniej zawsze byłam wśród ludzi, większość wieczorów czy wolnych chwil spędzałam z przyjaciółmi i nagle pandemia mi to uniemożliwiła - opowiada Julia.

Ale dzięki temu nauczyłam się akceptować tę samotność, krok po kroku. I nawet ją polubiłam. Myślę, że to duża wartość, choć nadal jestem w procesie nauki. Po drugie, zauważyłam, że niestety byłam bardzo egoistycznie nastawiona do życia. Na pierwszym miejscu stawiałam karierę. I chociaż wciąż jest dla mnie ważna, to nie jest najważniejsza - zauważa celebrytka.