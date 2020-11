Romantyczne wakacje Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: karmienie żółwi, kąpiel w turkusowych falach i jam session z lokalsami (ZDJĘCIA)

Lolo 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Co ci wszyscy "celebryci" robili by bez Instagrama? Jak by się chwalili bez zasięgów? Czy wtedy takie wypady miałyby sens? Teraz prawie cały świat siedzi w domu, więc ja się pochwalę, jak mi dobrze w raju - niech zazdroszczą. A jakby insta nie było? To już by nie była taka przyjemność. Jakie to płytkie i żałosne.... I nie, nie piszę tego z zazdrości, tylko z politowania nad ludzką próżnością i glu.potą