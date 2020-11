Julia Wieniawa USUNĘŁA sesję z rozgwiazdami. "W świetle reflektorów szanuje prawa zwierząt, zaś prywatnie ZNĘCA SIĘ NAD NIMI"

Marta przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dobra serio ale co ona takiego zrobiła? Ludzie mają problem do wszystkiego. A jak się jedzie w góry i konikami szybciutko w sanie bo się iść nie chce. Co drugi tak robi i jest Ok i buźki uśmiechnięte na zdjęciach a dzieci machają rączkami. A na wczasach zjeść rączka, którego wrzuca się do Gorącej wody na żywca. Dziewczyna chwyciła rozgwiazdę, zrobiła zdjęcie i pewnie wrzuciła do morza bo nie przypuszczam, że zabiła bądź zjadła.