Julia Wieniawa rozważa wyprowadzkę z Polski! "Już mogłabym sobie na to pozwolić, ale AMBICJA MI NIE POZWALA"

Ccffgg 5 godz. temu

Ojojoj nie wyjedziesz juleczko bo ty dobrze wiesz że za granicą będziesz nikim, masz tę świadomość, tak samo jak Sthur plujący jadem na wszystko co polskie też nie wyjedzie bo też ma świadomość że za granicą zupełnie nic nie będzie znaczyć. Tacy jesteście super a jak przyjdzie do działania to siedzicie tutaj, bo gdzie indziej to na was nawet nikt by nie spojrzał. Dziwie się juleczko że się wybiłaś w Polsce. Nie robisz szału w żadnym aspekcie, a więc masz szansę zarabiać pieniądze jedynie w Polsce hehehehe