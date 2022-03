Julia Wieniawa chwali się, jak TAŃCZYŁA BOSO NA STOLE podczas wakacji na Bali. "Tu można BYĆ SOBĄ"

Julia Wieniawa należy do najbardziej zabieganych polskich celebrytek i nieustannie podejmuje się nowych zawodowych wyzwań. Mimo wyjątkowo napiętego grafiku celebrytce udało się ostatnio znaleźć chwilę na zagraniczne wakacje. I tak, Julka już od prawie dwóch tygodni relaksuje się na uwielbianym przez miłośniczki jogi i medytacji Bali . 23-latka nie zapomina rzecz jasna o starannym relacjonowaniu urlopu w sieci. Niedawno pochwaliła się na przykład oryginalną pamiątką, którą sprawiła sobie podczas wyjazdu.

Wieniawa i Jonkisz postanowili wybrać się do jednej z lokalnych restauracji w towarzystwie grupy znajomych. Wspólna zabawa musiała być prawdziwe szampańska, bo w pewnym momencie Julia wskoczyła na stół i wraz z pewnym mężczyzną zaczęła szaleć do przeboju Boney M. "Daddy Cool".

Zobacz także: Julia Wieniawa tańczy do przeboju Jennifer Lopez

Rafał Jonkisz nie odmówił sobie uwiecznienia tanecznych popisów Julki dla potomności. I tak na InstaStories celebryty możemy podziwiać, jak Wieniawa zmysłowo kręci biodrami , w geście entuzjazmu wyciąga rękę w górę, a po chwili wygina się do tyłu, trzęsąc przy tym ramionami i klatką piersiową. Patrząc na minę Julki, nietrudno stwierdzić, że bawiła się wyśmienicie, depcząc stopami po miejscu, gdzie je się posiłki. Na stole widać jeszcze zresztą stojące jedzenie. Wszystko to przy akompaniamencie donośnych okrzyków pozostałych imprezowiczów.

W poniedziałek Wieniawa postanowiła pochwalić się wakacyjnymi szaleństwami przed instagramowymi fanami. Celebrytka na InstaStories zapowiedziała, że po chwili wytchnienia zmuszona jest wrócić do zawodowych obowiązków i wybrać zdjęcia do najnowszej kampanii. Następnie zaś udostępniła w relacji nagranie z minionego wieczoru. Przy okazji zdradziła fanom, że Bali jest miejscem, gdzie czuje się wyjątkowo swobodnie.

A wczoraj było tak... Za to kocham Bali. Tu można być sobą i nikt Cię nie ocenia - napisała beztrosko.

Naprawdę myślicie, że taniec na stole to coś, czym warto chwalić się w sieci i coś, za co "nikt was nie oceni"? Może następne figury Julka wykona z inną amatorką tego typu rozrywek, Joanną Przetakiewicz?