Julia Wieniawa w nowej piosence śpiewa o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim? "Myślałeś, że mnie dobrze znasz"

Pod koniec czerwca okazało się, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. Para ostatecznie rozstała się, co dla młodej gwiazdy było niezwykle bolesnym przeżyciem. Gdy została zapytana o to, czy to prawda, że jest singielką, z trudem powstrzymała łzy, udzielając twierdzącej odpowiedzi.

Ej, jaki byście dali tytuł tej piosence? Słuchajcie - zwróciła się do swoich followersów podczas jazdy autem, co wywołało większe poruszenie niż sam utwór. Głos zabrała nawet Maja Staśko, znana aktywistka.

Julia Wieniawa w nowej piosence śpiewa o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim? Wymowne słowa

Letni wiatr rozwiał we mnie cały smutek/Czuję, że mogę więcej, nic nie muszę/Lekko tak unoszę się nad ziemią, lubię ten stan/Teraz dobrze wiem, że wszystko było po coś/Widać tak to jest, uwierz mi na słowo. Trochę to trwało, lecz jestem tu i lepiej jest/ Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz/Mów co chcesz. Wiem kim jestem, lecę wyżej. Patrzę na drogę za mną, było tyle dobrych rad, ja słuchałem zawsze siebie. Tak już mam - śpiewa artystka w swojej piosence.