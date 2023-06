Julia Wieniawa według "Forbesa" jest warta 134 miliony złotych. Gwiazda zdradza, czy ma tyle w portfelu (WIDEO)

Yolo 25 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Nie wierzę w polskiego forbsa. Przekupione opłacone pozycje K C się związała z kim trzeba i cyk 4 miejsce forbsa. Jeszcze pisze o 23 latach pracy jakiej pracy pytam podrzędnej aktorki w tym samym serialu od lat. Przasna dziewczyna ale i przasny ten kraj. Co do tej pni mówi farmazony ona zawsze będzie dzieckiem swojej mamy to widać i słychać. Strasznie sfochowana co widać jak zwraca uwagę że dziennikarka jej za wysoko mikrofon trzyma. Wkurzyła ja pytaniem i ta nie wwytrzymala 😊 to jest bardzo wredna osoba ale podobno mali ludzie taka mają