Julia Wieniawa Z SIEKIERĄ "straszy" Blankę Lipińską: "Kiedy ktoś mówi, że nie mam talii" (FOTO)

Na dniach do kin wchodzi szumnie zapowiadany horror Bartosza M. Kowalskiego. W lesie dziś nie zaśnie nikt cieszy się zainteresowaniem nie tylko za sprawą nietypowego, jak na polskie kino gatunku filmowego, ale i ze względu na obsadę. W filmie u boku Piotra Cyrwusa czy Mirosława Zbrojewicza będziemy mogli obejrzeć między innymi Wiktorię Gąsiewską oraz Julię Wieniawę.

Ta ostatnia regularnie promuje projekt za pośrednictwem mediów społecznościowych. W związku ze zbliżającą się premierą, we wtorek podzieliła się z fanami kolejnym "strasznym" zdjęciem z planu. Fotografię, na której robi przerażoną minę i pozuje z siekierą, opatrzyła krótkim podpisem, zdaje się nawiązującym do jednej z ostatnich wypowiedzi Blanki Lipińskiej:

Niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post autorka 365 dni stwierdziła, że dzięki treningom do Tańca z Gwiazdami Julce w końcu zaczęła zarysowywać się dotychczas mało widoczna talia.

Niełączone nigdy wcześniej ze sobą celebrytki od niedawna pojawiają się razem wtabloidach w kontekście Aleksandra Barona. Były chłopak Julki jest prawdopodobnie teraźniejszym ukochanym Blanki. Choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło tych rewelacji, zaraz po dostaniu się do mediów informacji na temat romansu pisarki z gitarzystą, młoda aktorka pokusiła się o zdjęcie, które opatrzyła wymownym podpisem.

Spostrzegawczy fani Wieniawy od razu wyłapali, do kogo pod zdjęciem z planu horroru odniosła się ich idolka. Pod wpisem nie omieszkali zostawić na to dowodów w postaci komentarzy:

"Lepiej nie mieć talii niż części ciała, zwłaszcza mózgu", "Haha, no i świetna riposta", "Ty miałaś talię już wtedy, kiedy o tej Pani nikt jeszcze nawet nie słyszał", "W punkt", "Pozdro dla kumatych", "Nie no, zaczęłaś tańczyć i według tej Pani w kilka tygodni zrobiła ci się talia?" - czytamy.

Myślicie, że była i obecna dziewczyna Barona jeszcze pokażą pazurki? Czy to koniec medialnej przepychanki z powodu jurora "The Voice of Poland"?