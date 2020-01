Stanowcza Julia Wieniawa broni plakatu horroru ze swoim udziałem: "WYLUZUJCIE!"

Dumna z udziału w produkcji Wieniawa postanowiła pochwalić się grafiką na swoim instagramowym profilu. Aktorka natychmiast otrzymała szereg gratulacji od wiernych fanów. Szybko okazało się jednak, że nie wszystkim obserwatorom aktorki plakat przypadł do gustu. Wielu z nich dostrzegło bowiem jego podobieństwo do materiałów promocyjnych popularnego serialu Netfliksa, " Stranger Things ".

"Hejka, chciałabym poruszyć temat plakatu do filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt", ponieważ przeczytałam parę komentarzy, że jest to zrzynka ze "Stranger Things", co okej, może się nasuwać na myśl, ale myślę, że większą inspiracją dla autora plakatu były plakaty horrorów z lat 80. Większość takich plakatów było, po pierwsze, rysowanych. Po drugie, właśnie w takim układzie bohaterów, z czerwonym napisem tytułu. No po prostu, taki był styl wtedy, a my chcieliśmy go zachować. Więc może jakby wyluzujcie - zaapelowała aktorka.