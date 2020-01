Strzaskana na mahoń Julia Wieniawa wspomina wakacje na Bali, podciągając majtki: "Tęsknię za tobą"

Xoxo 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Bali jest wyeksploatowane i przereklamowane - wyspa tonie w ściekach i śmieciach, które w żaden ekologiczny sposób nie są usuwane. Miejscowi wyrzucają to co nie potrzebne gdzie popadnie a później to wszystko jest zmywane do oceanu w trakcie pory deszczowej gdy nadchodzą ogromne ulewy. Dodatkowo, mnóstwo bezdomnych psów, często chorych, załatwiających się w różnych miejscach, również na tych "rajskich" plażach. Nie wierzcie we wszystko co widzicie.