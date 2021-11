Julia Wieniawa zarzeka się, że nie OSTRZYKNĘŁA sobie ust: "Mogę je marszczyć! Dzióbki robić! Nie ma tutaj NIC!"

Joanna 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kłamać uczy się od swojej dużo starszej koleżanki Rozenek ( dla niej Rozenek to matka przewodnik po wszystkim co mie powinna sobie robić żeby nie robić się do niej podobna i nie musiała kłamać jak ona.)) Każdy makijaz włącznie z dorasowaniem koloru skory dermotanem jest dozwolone i ogólnie robione od zarania dziejów przez kobiety Ale zmiana rysow na stałe zmiana natury w większości są krytykowane co przejawia się tym ze celebrytki muszą kłamać ze tego czy tego nie robiły żeby nie zrazić ludzi do siebie a te kłamstewka są gorsze niż gdyby potwierdziły to co i tak każdy wie bo Dlaczwgo o nie wyprzesz się Julka taz chociaż jedyny raz że całe ciało masz niemal na stałe smarowane dermotanem i dlatego wyglada teraz inaczej niż jak grałaś w serialu „ Rodzinka Pl . ? Dlaczego nie wypierasz się ze podkreślasz kolor swoich włosów u fryzjera i je nabłyszczasz ? I dlaczwgo nie powiesz szczerze ze w reklamie APART u , jest włączone dla ciebie , sochy i Lewandowskiej więcej filtrów niż kiedykolwiwk wcześniej ? . Kathlyn Wenslet pozwala magazyn kolorowy za to ze jej zdjęcie które dali na okładkę było tak obrobione ze ona już wogole nie przypominała siebie . I Ameryka ja za to pokochała jeszcze bardziej . Ale Kathlyn nie ma kompleksów , wie co chce od życia i ma spokój / a i jak kogoś spotka nie słyszy . O Boże : to Pani ? A w tv czy na okładkach wygląda pani inaczej ładniej . Mądrość i profesjonalizm zawsze WYGRYWA. Co ? Wstydzisz sie siebie bez poprawek ? Jest aż tak żle ? .