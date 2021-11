Julia Wieniawa w końcu zdradza, CO SOBIE OSTRZYKNĘŁA!

Sorki 35 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Wierutne kłamstwo. Nawet, jeśli to nie kwas, to coś na pewno. Być może robi to metodą a’la maxineczka lub mishon, które kwasu w ustach nie maja, ale robią zabiegi na usta z użyciem osocza i czegos tam i usta większe o drugie tyle ma od dobrych dwóch lat. Muahon jakimiś uktrafalami traktuje usta i tez naturalny efekt powiększenia, bez grud i krzywizn. Druga sprawa, po kwasie jakikolwiek problem z ruchomością i obrzękiem ewentualnym, to chyba aż dwie doby po zabiegu się utrzymuje 😉 ale Julcia udaje, ze tego nie wie, żeby nie było, ze obeznana czy coś. Powiększone są usta konkretnie, widac to wyraźnie, szczególnie po tym, ile zębów jej bylo widac wcześniej w spoczynku ust, a ile teraz. No ale zaklinajmy rzeczywistość dalej, ze 22latka chodzi na różne zabiegi, ale ust jie tknęła, miko, ze są dwa razy takie jak miesiąc temu.