Szlachcianka Julia Wieniawa-Narkiewicz tłumaczy, skąd ma dwa nazwiska: "Pierwsze to HERB, a drugie CZŁON"

Nie tak dawno w podcaście Żurnalisty mogliśmy posłuchać na temat tego, jak to Julia Wieniawa swego czasu uwielbiała stroić się na ścianki i zwyczajnie wyglądać lepiej od pozostałych koleżanek z branży. Jak się okazuje, poczucie wyjątkowości piękna 22-latka ma po prostu we krwi. Dowiedzieli się o tym jej fani, którzy uczestniczyli w ostatniej sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej na instagramowym profilu gwiazdy.

Bo Wieniawa to herb, a Narkiewicz to człon. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja już kiedyś wyszłam za mąż i to dlatego. Otóż nie. To nazwisko po moim tacie - tłumaczy nasza rodzima "szlachetnie urodzona" ikona popkultury.