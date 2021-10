Wylaszczona Julia Wieniawa w stylizacji rodem z lat 70. kusi WYDATNYMI ustami na imprezie (ZDJĘCIA)

Sukces 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dałam córkom posłuchać wywiadu, same zrezygnowały z zakupu jej ciuchów i kosmetyków, na co mnie namawiały, aby im kupić. Podkreślę: SAME stwierdziły, ze od takiej nic nie chcą kupić. Dziękuję Julia!