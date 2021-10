Julia Wieniawa prezentuje stare zdjęcia i rozmyśla: "CO POSZŁO NIE TAK? Nieleczone Hashimoto, tuszowanie NISKIEJ SAMOOCENY..."

Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa jest zapaloną miłośniczką zdrowego stylu życia. 22-latka regularnie trenuje i uprawia jogę, co zresztą ochoczo relacjonuje na Instagramie, przywiązuje także dużą wagę do odpowiedniej diety i suplementacji. Julka cierpi bowiem na chorobę Hashimoto i niedoczynność tarczycy, przez które jakiś czas temu postanowiła kompletnie zmienić dotychczasowe nawyki. Celebrytka już wielokrotnie publicznie opowiadała o swoim stanie zdrowia, wyznając np., że przez dolegliwości tarczycy odstawiła gluten i zrezygnowała z alkoholu oraz imprezowania .

Ostatnio Julia Wieniawa postanowiła po raz kolejny otworzyć się na temat swojego stanu zdrowia. Tym razem celebrytka zamieściła na TikToku filmik, w którym zaprezentowała zdjęcia ze ścianek z początków kariery. Julka nie ukrywała, że lata temu wyglądała nieco inaczej niż obecnie. Jak przyznała, miało to związek z nieleczonymi chorobami tarczycy i jej ówczesnymi kompleksami.

Pewnie mi nie uwierzycie, ale to ja kilka lat temu. Co poszło nie tak? Nieleczone Hashimoto, nieleczona niedoczynność tarczycy, niska samoocena i tuszowanie jej sztucznymi rzęsami. W tamtym okresie bardzo źle się ze sobą czułam i tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, a swoją niepewność siebie chowałam pod takim mocnym makijażem - rozpoczęła Wieniawa.