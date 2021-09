Rozsierdzona Julia Wieniawa grzmi: "Przecież ja jestem DZI*KĄ! Tak piszą, bo byłam w trzech związkach!"

Wielu karierę Julii Wieniawy określa mianem fenomenu. I nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że 22-latka w zaledwie kilka lat z mało rozpoznawalnej serialowej aktorki wyrosła na wyposażoną w ogromne zasięgi bizneswoman z prawdziwego zdarzenia.

Ostatnio nieustająca w promowaniu własnej osoby Julka udzieliła wywiadu Żurnaliście. W podcaście celebrytka otworzyła się między innymi na temat związków z mężczyznami. Opowiedziała o skomplikowanej relacji z Nikusiem, związek z Baronem nazywając... "pomyłką".

Wieniawa, która relacjonuje za pośrednictwem mediów społecznościowych większość życia, w rozmowie z Żurnalistą nie omieszkała pożalić się na sławę.

Niestety u mnie tak jest, że co nie pierdnę, to wszyscy o tym piszą, dlatego się staram gdzieś tam mądrze to wszystko prowadzić... - ubolewała nad zainteresowaniem mediów, nieoczekiwanie oznajmiając:

Przecież ja jestem dzi*ką, ja mam trzy związki i jestem dzi*ką. Ja jestem pucharem przechodnim. Tak piszą, bo byłam w trzech związkach - żali się. Mam 23 lata i co ja zmieniam facetów jak rękawiczki? Co to, ku*wa, jest za ocenianie? - grzmi rozsierdzona, by następnie powołać się na swój młody wiek i wbić szpilę hejterkom:

Jestem młodą osobą. Już widzę, jak te wszystkie kobiety, które mnie tak nazywają, się za przeproszeniem nie bzykały w kiblu na melanżu... Akurat to nie jest mój styl, ale no heloł?! Młodzi ludzie się bawią! - tłumaczy poirytowana.

Potrafiąca się dobrze bawić gwiazdka postanowiła wspomnieć także jedną z imprez.

Raz w życiu miałam taką sytuację, że poszłam na imprezę. Miałam wrócić o drugiej, bo o ósmej miałam transport i skończyłam imprezę o 7:50... Pojechałam szybko się przemyć, pojechałam na plan zdjęciowy. To był najgorszy dzień w moim życiu! To była kara dla mnie za to, że byłam na tej imprezie - wraca wspomnieniami do feralnego dnia, po raz kolejny podpierając się młodością:

Zdarzały się takie sytuacje, jestem osobą młodą... - argumentuje i kwituje tajemniczo: O mnie krąży tyle legend, nie tylko medialnie, nawet w towarzystwie warszawskim...

Wiecie, o jakie "legendy" może jej chodzić?

