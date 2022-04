Julia Wieniawa zdradza tajniki swej diety i OKRESOWEGO POSTU: "Jem trzy razy dziennie, a potem robię OKIENKO ŻYWIENIOWE"

Celebrytka na egzotycznych wyspach czuje się jak ryba w wodzie , czego dowodem są liczne instagramowe relacje, na których Julia wspólnie z Nikodemem korzystają ze wszystkich uroków malowniczego archipelagu. W rozmowie z Pudelkiem gwiazda przyznała, że otoczenie lazurowych wód i stale wysoka temperatura są dla niej idealnym środowiskiem do życia, a jedyną rzeczą, która powstrzymuje ją przed wyprowadzką z Polski, jest ambicja.

Bez względu na miejsce pobytu Wieniawa dba, by jej rutyna żywieniowa oraz nawyki związane z aktywnością fizyczną nie zmieniały się . W serii pytań i odpowiedzi zorganizowanej na Instagramie influencerka ujawniła, jakimi zasadami kieruje się w kwestii diety oraz uprawiania sportu:

Staram się jeść trzy razy dziennie przez 8 godzin, a następnie trzymam okienko żywieniowe przez 16 godzin. Intermittent fasting [okresowy post - przyp. red.] to w moim przypadku najbardziej skuteczna dieta, jaką stosowałam w życiu. Ale oczywiście każdy ma inaczej. Co do aktywności fizycznej - ćwiczę mniej więcej trzy razy w tygodniu. A ostatnio wprowadziłam też codzienną 20-minutową jogę o poranku - wyliczała.