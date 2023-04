Julia Wróblewska odzyskała skradziony telefon dzięki pracownikom sklepu! "Zatrzymali złodzieja i zadzwonili na policję"

Julia Wróblewka okradziona. Miesiąc temu straciła telefon

Ukradli mi telefon . Jest 8 minut od mojego domu i zmienił lokalizację 2 razy. Nie da się nic zrobić. Telefon jest zablokowany. Nice. (...) Generalnie powiem z góry, że nie poczułam kieszonkowca i zorientowałam się niedługo po, po czym namierzyłam go w parku, potem w bloku - relacjonowała.

Julia Wróblewska odzyskała skradziony telefon. Wszystko dzięki pracownikom kiosku

Pamiętacie, jak mówiłam wam, że ukradli mi telefon? Zadzwoniono do mnie dziś z policji, znalazł się razem ze złodziejem - oznajmiła. Jest cały i dostanę go za tydzień! Mega podziękowania dla ludzi z personelu Żabki, którzy rozpoznali złodzieja i zatrzymali go oraz zadzwonili na policję.