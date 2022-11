Julia Wróblewska ze łzami w oczach wspomina pobyt w ośrodku terapeutycznym: "Było ze mną BARDZO ŹLE, niestety" (WIDEO)

Rok temu Julia Wróblewska odcięła się od mediów i zdecydowała na wyjazd do ośrodka terapeutycznego. Ten nagły krok podyktowany był jej coraz poważniejszym stanem psychicznym, którego nie ukrywała przed obserwatorami. Terapia trwała kilka miesięcy i, jak opowiedziała niedawno Wróblewska, przyniosła efekty . Co ważne, Julia stwierdziła, że najbardziej pomoże jej "zwyczajna" praca, a nie bycie celebrytką z Instagrama.

To było załamanie nerwowe, i to konkretne - takie, że nie panowałam nad sobą - opowiedziała poruszona Julia. Wybuchłam. Wcześniej przez kilka miesięcy nie mogłam wyjść z łóżka, a potem wybuchłam na siebie. Ciężko to było opanować, no i wtedy trafiłam do psychiatry.