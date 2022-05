Julia Wróblewska opuściła ośrodek terapeutyczny: "Wiele do mnie dotarło. Czuję się DUŻO LEPIEJ"

Pod koniec ubiegłego roku 23-letnia Julia Wróblewska poinformowała swoich fanów, że zamierza szukać pomocy psychologicznej w ośrodku terapeutycznym w Krakowie. Leczenie rozpoczęło się dokładnie 12 listopada i miało trwać kolejne 6 miesięcy. Zgodnie z planem w ostatni piątek aktorka dała znać za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wróciła już do domu.

Hej! Wróciłam do domu około tydzień temu, ale potrzebowałam czasu, by się przystosować i ogarnąć trochę rzeczy, zanim Was powiadomię. Czuję wiele zmian, wiele do mnie dotarło. Nie będę i nie chcę mówić o tym, jak wyglądało leczenie z szacunku do prywatności mojej oraz innych, którzy byli tam ze mną - czytamy na profilu celebrytki.

Zobacz także: Julia Wróblewska opowiada o terapii: "Ta choroba jest jak wirus"

Z perspektywy czasu Wróblewska stwierdza, że ostatnie pół roku pomogło jej lepiej zrozumieć samą siebie. W efekcie czuje się teraz lepiej i wie lepiej, jak odpowiednio zadbać o samą siebie.

Mogę powiedzieć natomiast, że dowiedziałam się o sobie wiele rzeczy, tych dobrych i tych bolesnych, których wcześniej nie chciałam widzieć. Zrobiłam tyle, ile mogłam w tak krótkim czasie, ale widzę też, że zmiany są kruche i mam zamiar kontynuować terapię. Czuję się dużo lepiej. Mam więcej odwagi, by dbać o siebie i stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zmieniła się też moja diagnoza, co obróciło moje myślenie do góry nogami, ale ją akceptuję.

Wcześniej lekarze zdiagnozowali u Julii zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego, określanej jako borderline F60.31. Aktorka sama bardzo otwarcie mówiła o swojej przypadłości.

Teraz czas na to, by odkryć, kim jestem i czego chcę od życia, bo nigdy nie dałam sobie na to przestrzeni. Jeszcze sporo muszę się nauczyć. Myślę, że moja aktywność w mediach może się zmienić, nie do końca jeszcze wiem, jak chcę, by to wyglądało, ale będę przyglądać się moim uczuciom - pisze dalej Wróblewska.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

Zobacz także: Wyciek rozmów Cichopek i Kurzajewskiego i kontrowersyjna premiera „365 dni: Ten dzień”