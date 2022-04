Julia Wróblewska gani mamę, która skomentowała publicznie jej stan zdrowia: "Jestem dorosłą osobą i wypowiadam się SAMA ZA SIEBIE"

Julia Wróblewska jest jedną z tych gwiazdek, które wyjątkowo wcześnie stały się częścią show biznesu. Kiedy wystąpiła w filmie "Tylko mnie kochaj", dzięki któremu zyskała rozpoznawalność, miała zaledwie siedem lat. Z biegiem czasu okazało się, że kariera w tak młodym wieku nie odbiła się korzystnie na jej formie psychicznej. W ostatnich latach co rusz było słychać o kolejnych smutnych wyznaniach 23-latki, dotyczących jej walki o zdrowie. W listopadzie minionego roku Julka zdecydowała się na półroczny wyjazd do specjalistycznego ośrodka.

Odnosząc się do tego, co widziałam dziś w sieci, jeśli chciałabym mówić o tym, jak się czuję i moich planach, podzieliłabym się tym sama. Skoro tego nie robię, oznacza to, że tego nie chcę - podkreśla, apelując do mediów: Proszę o niezawracanie głowy mojej rodzinie i niewyciąganie od niej informacji na mój temat.