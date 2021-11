Julia Wróblewska wyjeżdża na pół roku do OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO. "Jadę dobrowolnie. Będę dawać znać, jak jest"

Julia Wróblewska właśnie przekazała fanom, że wyjeżdża na pół roku do ośrodka terapeutycznego w Krakowie . Celebrytka będzie tam od 12 listopada i jednocześnie poprosiła fanów, żeby trzymali za nią kciuki. Przy okazji Wróblewska szczerze opisała diagnozę, którą postawił jej psychiatra.

Hej! Chciałabym powiadomić was, że dostałam się do ośrodka terapeutycznego, o którym mówiłam. 12.11 wyjeżdżam tam na pół roku. Będę dawać wam znać, jak jest (wbrew plotkom to nie jest oddział zamknięty i mogę mieć tam tel. oraz wszystkie inne rzeczy, jadę dobrowolnie) - zaczęła.