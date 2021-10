Julia Wróblewska w PRZEJMUJĄCYM NAGRANIU mówi o zdrowiu psychicznym (WIDEO)

dobra rada 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

Zdradzę Wam coś. Dobry wygląd sprzyja paradoksalnie dobremu zdrowiu psychicznemu. Kobieta, która czuje się ładna, ma dobry humor, który przekłada się na dobrą samoocenę, a to na spokój wewnętrzny i zdrowie psychiczne. Nie mówię, że to kluczowe, ale jednak ważne. Atrakcyjni wygrali w pewnym sensie na loterii. A jak nie wygraliśmy na loterii genowej, to dbajmy chociaż o to na co mamy wpływ. Dobra dieta, dobra waga też sprzyja zdrowiu psychicznemu. Znam przypadki, gdzie ludzie wpadli w doły psychiczne własnie po przytyciu, bo nie akceptowali odbicia w lustrze. Widzieli inną osobę. Schudli i znowu deprecha minęła. Dbajcie o zewnętrzność tak samo jak o to co wewnątrz